Quarta vitória seguida do Coritiba (vídeo)

Coxa está na segunda colocação do Brasileiro

Na noite desta terça-feira (29), o Coritiba engatou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B, e encosta na liderança, com um jogo a menos na competição. O time patrocinado pela Pro Tork foi até Aracaju-SE para enfrentar o Confiança, e venceu pelo placar de 1 a 0, com Waguininho autor do gol.

O jogo – Nesta partida, além do desfalque de Rafinha, que não viajou para está sequência de jogos fora, Léo Gamalho também ficou fora, cumprindo suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Compuseram o elenco os jogadores que conquistaram a Copa do Brasil sub-20, Biel e Luizão, mas ainda não foi no jogo de hoje que os pratas da casa fizeram a estreia na equipe profissional do Coxa.

Quem entrou no lugar de Léo Gamalho no time titular foi William Alves, fazendo o seu primeiro jogo como titular. No aquecimento, Wilson foi vetado pelo departamento médico após sentir um desconforto estomacal, e Alex Muralha fez a sua reestreia na meta coxa-branca.

A escalação do técnico Gustavo Morínigo teve: Alex Muralha, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro (Romário); Willian Farias (Matheus Sales), Val (Jhony) e Robinho (Luiz Henrique); Igor Paixão, Waguininho e William Alves (Igor).

O Coxa dominou o jogo, porém começou mais nervoso na partida. Logo aos 15’ minutos, já tinham tomado cartão amarelo Guilherme Biro e Willian Farias, que depois foram substituídos pelo técnico Gustavo Morínigo. Aos 19’, Igor Paixão chega cruzando fechado da direita, com William Alves na área, mas a bola passou direto pela meta adversária.

Aos 31’ Val cobrou falta na entrada da área do Confiança, a bola tinha direção certa para o gol, porém o goleiro adversário estava bem colocado e fez a defesa.

Waguininho garante os três pontos – O gol da vitória veio dos pés de Waguininho. Aos 40’, Guilherme Biro carregou até a entrada da área, toca para Robinho, que cruza colocado na cabeça do camisa 13, que subiu para mandar a bola direto para o gol!Na volta do intervalo, o Confiança até demonstrou mais perigo em algumas tentativas de chegada na área, mas aos 14’ Serginho foi expulso, e a equipe sergipana terminou o jogo com um a menos, e o Coxa conseguiu segurar a vantagem no placar até o apito final.

A sequência de jogos continua nesta sexta-feira, dia 2 de julho, mas dessa vez em Curitiba. O Coxa recebe o Remo, no Couto Pereira, às 19h, pela nona rodada do Brasileiro.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.