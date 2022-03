PSD Mulher realiza reunião

Deputada federal Luísa Canziani estará presente

O PSD Mulher do Paraná realizou reunião na noite desta quinta-feira, dia dez, em Londrina um encontro com lideranças femininas. O evento foi realizado com o objetivo principal de homenagear mulheres que são destaque em sua área de atuação, além de estimular a participação feminina na política. O encontro aconteceu no Buffet Atlântico, e contou com a presença da deputada federal Luísa Canziani e com a coordenadora do PSD Mulher Paraná, Sandra Duda.

Ao todo serão realizados 13 encontros regionais em parceria com as executivas municipais. Foz do Iguaçu foi a primeira cidade a sediar o encontro e, neste sábado (dia 12/3), será a vez de Curitiba.

“Nossa intenção é instalar núcleos femininos em todas as cidades do Estado e, dessa forma, incentivar as mulheres a participar do processo eleitoral”, explica Sandra Duda.

O PSD foi o partido que mais cresceu nas eleições municipais. Foram 129 prefeitos eleitos, dos quais 11 são mulheres, além de seis deputados estaduais e quatro deputados federais.