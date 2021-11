Pro Tork reúne 500 motocicletas em 19 categorias neste FDS

Emerson “Bomba” lidera e é apontado como um dos favoritos

O 31º Pro Tork Ibitipoca Off Road irá reunir mais de 500 motos em 19 categorias neste fim de semana, dias 27 e 28 de novembro, em Minas Gerais. Além de patrocinar e dar nome ao evento, a maior fabricante de motopeças da América Latina também participa da prova com o piloto Emerson Loth, na categoria principal, a Master.

Emerson, também conhecido no meio como Bomba, lidera a classificação do Brasileiro e é apontado como um dos favoritos por sua vasta experiência. Seu currículo já conta com um título na prova, conquistado em 2018. O objetivo agora é somar mais um, além de pontos importantes no nacional da modalidade.

Mas o desafio promete, segundo os organizadores Manoel e Thiago Resende. “Os participantes enfrentarão todo tipo de terreno. Pedra, estrada lisa, poeira, lugares muito técnicos, essa variedade é uma das principais características da prova”, afirma Manoel.

No sábado, a largada ocorre a partir de 7h, na Faculdade Suprema, na cidade de Juiz de Fora, com destino ao distrito de Conceição de Ibitipoca, neutralizado na cidade de Lima Duarte. Os pilotos percorrerão em torno de 230 km (médias 1 e 2) e 175 km (médias 3 e 4).

No domingo, a largada será a partir das 6h30, saindo de Conceição de Ibitipoca e fazendo o caminho de volta, passando por Lima Duarte, e chegando a Juiz de Fora. O percurso do segundo dia totaliza 200km, com pouca diferença entre as médias 1 e 2 e 3 e 4.

Serviço: 31º Pro Tork Ibitipoca Off Road

Data: 27 e 28 de novembro

Local: Juiz de Fora (MG)

Entrada: Franca



A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora oficial do evento. Seu piloto tem ainda o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.