Pro Tork no maior rally das américas

Pane elétrica na moto prejudica sua pontuação por dois dias

O Sertões chegou ao fim no domingo, dia 22 de agosto, em Tamandaré (PE), após 3.548 quilômetros de percurso pela região Nordeste, sendo 2.180 de especiais (trechos cronometrados). Em sua terceira participação, Rafa Espíndola enfrentou um verdadeiro rally, repleto de dificuldades, que desta vez o deixaram distante de um bom resultado na Moto 2.

A começar pela mudança de categoria, trocando a moto nacional de 230cc por uma super importada de 450cc, o que trouxe insegurança em relação a velocidade e problemas com a navegação. O catarinense de 38 anos também teve sua preparação prejudicada devido a Covid-19, adquirida um mês antes do evento. E por fim, uma pane elétrica tirou qualquer chance de se destacar.

“Não iniciei como eu gostaria, como nos dois anos anteriores, nos quais fui campeão e e vice na Brasil. Faltou preparo, mas aos poucos fui me soltando, melhorando a navegação, velocidade. Infelizmente, na primeira parte da etapa maratona, na qual os mecânicos não podem ajudar, a moto sofreu uma pane elétrica e eu acabei sem pontuar dois dias, ficando muito para trás na classificação”, explica.

Mesmo longe de terminar entre os primeiros, Rafa resolveu encarar as provas finais sem tanta pressão e mostrou uma grande evolução. Na sexta-feira finalizou em décimo terceiro na geral e em quinto na categoria. No sábado foi o nono na geral e o quarto em sua classe. Na somatória, finalizou a 29ª edição do maior rally das américas com um 49º na geral e um 12º na Moto 2.

O piloto defendeu a Pro Tork, marca que foi patrocinadora oficial do Sertões, com o suporte da experiente equipe Mult Racing. Vale lembrar que a maior fabricante de motopeças da América Latina conta com uma linha de produtos licenciados do evento – com capacetes, mini capacetes, copo, cooler térmicos, roupas, entre outros itens, que podem ser encontrados nas melhores lojas do país.

O piloto Pro Tork tem o apoio da NOS Energy Drink, Sportbay e KTM Sportbay.