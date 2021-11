Pro Tork Moto Show se apresenta no RS

Atração confirmada no Festival Burnout & Som Automotivo A Só Zerinho Pro Tork Moto Show é uma das atrações confirmadas no Festival Burnout & Som Automotivo, que promete agitar a região de Ilópolis, no Rio Grande do Sul. A festa rola neste domingo, dia 7 de novembro, a partir das 9h, tendo como base o Parque de Eventos da cidade. O time tem mais de 20 anos de trabalho e atualmente é formado por 12 pilotos profissionais e um narrador. Eles contam com 11 motocicletas, um kart com motor de CRB 1000RR, uma BMW de drift, um VW/Gol que anda sobre duas rodas, um quadriciclo e um caminhão de borrachão para a realização das manobras radicais. Quem curte emoção não pode perder a oportunidade de conferir de perto, a partir das 14h. Vale lembrar que a apresentação conta com a participação do público, garantia de muita adrenalina. O ingresso custa R$ 20 e pode ser adquirido na bilheteria local. A Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem o patrocínio NOS Energy Drink e Sportbay.