Pro Tork mantém liderança no Enduro

Romulo Bottrel em chegou em segundo colocado mantendo liderança no Campeonato

superou dificuldades e garantiu seu lugar no pódio na quinta e penúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Enduro, realizada no fim de semana, dias 25 e 26 de setembro, na cidade de Nova Bréscia, localizada no Rio Grande do Sul. O piloto que defende a Pro Tork foi o segundo colocado na E2, mantendo a liderança na classificação.

O percurso contou com 48 quilômetros, incluindo três especiais (trechos cronometrados): um Enduro Teste KTM, com 4,3 km; outro Enduro Teste, com 5,4 km; e um Cross Teste, de 4,2 km. Os participantes completaram três voltas no circuito, tanto no sábado quanto no domingo, sendo que a primeira passagem pelas especiais serviu apenas como reconhecimento.

E o sábado não foi dos melhores para Bottrel. Ele vinha liderando a disputa, mas a motocicleta sofreu uma pane e não foi possível completar. Já no domingo, foi buscar os pontos perdidos e conseguiu finalizar a prova em segundo lugar, ficando com este resultado também na somatória de ambos os dias. Um bom desempenho diante do ocorrido.

A Pro Tork contaria ainda com Lolo Anton, que estava com a segunda posição na tabela da categoria E1. Porém, o atleta foi diagnosticado com Covid-19. Ele e a família tem sintomas leves e se recuperam em casa. Com isso, não há mais chances de brigar pelo título. Seu foco será o Catarinense da modalidade, na qual é o líder e grande favorito.

O Campeonato Brasileiro de Enduro tem sua final programada para acontecer nos dias 14 e 15 de novembro, em Mairiporã, São Paulo. Romulo irá em busca do caneco para a equipe.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.