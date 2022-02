Pro Tork faturou 13 títulos em 2021

Troféus serão recebidos nesta sexta-feira durante tradicional Jantar dos Campeões, em Curitiba

A Federação Paranaense de Motociclismo reúne os melhores pilotos do estado nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro, para seu tradicional Jantar dos Campeões, a partir das 19h, no Restaurante Madalosso, em Curitiba (PR). Entre eles, os que defendem a Pro Tork, com 13 títulos conquistados na última temporada, além de sete vices e outros bons resultados.

Os vencedores no Motocross foram: Rafael Faria – MX1, Willian Guimarães – MX4 e Fábio Brito – MX3 Nacional. No velocross: Ana Claudia Fietz – VXF Nacional, Jacson Keil – VX1 e VX2, Alex Júnior – 250cc Pró e Paulo Stedile – VX3 Especial e VX4 Especial. No Enduro de Regularidade: Emerson Loth – Master. E no Cross-Country: Gabriel Lapola – XC1 e XC2 e Claudinei Becegato – XC3.

Vale ressaltar que a Pro Tork é patrocinadora da Federação Paranaense de Motociclismo há 23 anos. A maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes viabiliza grande parte das competições e se destaca por ações como a “Inscrição Subsidiada”, na qual competidores que utilizam determinados equipamentos não pagam para alinharem no gate.

Confira a lista de pilotos Pro Tork que receberão troféus:

Campeonato Paranaense de Motocross

Rafael Faria – campeão na MX1;

Willian Guimarães – campeão na MX4, além de quinto na MX45;

Fábio Brito – campeão na MX3 Nacional, além de vice-campeão na Força Livre Nacional;

Matheus Zerbatto – vice-campeão na MX1;

Tiago Garcia – terceiro na MX3 Especial;

Rodrigo Taborda – terceiro na MX3 Nacional, além de quarto na Força Livre Nacional



Campeonato Paranaense de Velocross

Ana Claudia Fietz – campeã na VXF Nacional;

Jacson Keil – campeão na VX1 e na VX2;

Alex Júnior – campeão na 250cc Pró, além de vice-campeão na VX1;

Paulo Stedile – campeão na VX3 Especial e na VX4 Especial;

Guilherme Roberto da Silva – vice-campeão na VX3 Especial ;

Sandro Alexandre – vice-campeão na VX45 Nacional, além de quarto na VX45 Especial e quinto na VX4 Nacional;

Matheus Zerbatto – terceiro na VX1 ;

Anilton Ximenez – terceiro na VX3 Nacional, além de quarto na VX4 Nacional;

Jocimar Ferreira – quarto na 250cc Pró;

Rafael Faria – quinto na 250cc Pró e na VX1.

Campeonato Paranaense de Enduro de Regularidade

Emerson Loth – campeão na categoria Master;

Jony Jachtchechen – vice-campeão na Master.

Campeonato Paranaense de Cross-Country

Gabriel Lapola – campeão na XC1 e na XC2;

Claudinei Becegato – campeão na XC3 e vice-campeão na XC1.



A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.