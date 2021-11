Pro Tork é campeã do Arena Cross 2021

Venezuelano Anthony Rodriguez faturou o título da categoria principal

A Pro Tork KTM Racing Team fez a festa na grande final do Arena Cross 2021, tendo Anthony Rodriguez e Kevyn de Pinho campeões nas categorias Pró e 65cc, respectivamente. O evento de rodada dupla aconteceu neste fim de semana, dias 27 e 28 de novembro, em São Paulo (SP).

No sábado, Rodriguez conquistou um segundo e um primeiro lugares nas baterias, finalizando no alto do pódio. Kevyn também mandou ver no circuito indoor, montado especialmente no Pavilhão do Anhembi, somando mais uma vitória e pontos importantes na briga pelo título da temporada.

E no domingo, o desempenho foi bastante parecido. Rodriguez foi com tudo para a primeira corrida da classe principal, terminando em primeiro. Já na prova seguinte, foi o terceiro, resultado que lhe rendeu o caneco. Kevyn ganhou outra vez e fechou o ano invicto, com chave de ouro.

Para Rodriguez, foi uma superação. “Volto agora para meu país, Venezuela, para operar o cotovelo lesionado. Tive que lutar muito, sou grato pelo apoio da equipe”, disse. Kevyn também comemorou e agora foca no Brasileiro de Motocross. “Vamos para o BRMX, no qual também estou invicto, a expectativa é excelente”, finalizou.