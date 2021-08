Tork dá verdadeiro show de pilotagem

Na abertura da Super Copa Integração de Velocross

A Super Copa Pro Tork Integração de Velocross deu largada na temporada 2021 neste fim de semana, dias 7 e 8 de agosto, na cidade de Contenda (PR). O evento também contou com uma disputa de motocross, aumentando ainda mais a adrenalina. E a equipe Pro Tork mandou ver, somando oito vitórias.

No velocross, os vencedores foram Matheus Zerbatto na categoria VX1, Alex Júnior na 250cc Pró, Paulo Stedile na VX4 Especial e Marcio Lago na VX3 Nacional, na VX4 Nacional e na VX3 Especial. Alex ainda foi o quarto na VX1, enquanto Marcio o segundo na VX4 Especial. Rodrigo Taborda também subiu ao pódio com a segunda posição na Força Livre Nacional.

Já no Motocross, Taborda ganhou a MX1 e a MX3, enquanto Matheus Zerbatto foi o terceiro colocado na corrida da classe MX Pró.

