Pro tork confiante neste Paranaense de Motocross

Última etapa do campeonato acontece neste fim de semana

O Campeonato Paranaense de Motocross terá a última etapa da temporada 2021 realizada neste fim de semana, dias 27 e 28 novembro, no Parque de Exposições de Clevelândia. A Pro Tork é presença confirmada, e além do título antecipado na MX4, espera conquistar mais.

Willian comemorou a taça na rodada anterior e ainda tem chances na MX45, na qual é o quarto na tabela. Fabio Brito lidera a MX3 Nacional e é o segundo na Força Livre Nacional. Rafael Faria também é um dos favoritos, sendo o vice líder nas categorias principais, Elite e MX1.

A programação inicia no sábado, com os treinos livres às 9h. Já no domingo, terá o classificatório às 9h, com corridas às 11h30. O evento tem entrada franca, mas seguirá rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19. Também haverá transmissão ao vivo através do canal da Federação Paranaense de Motociclismo no YouTube.



Serviço: Pro Tork Paranaense de Motocross

Etapa: Final

Quando: neste fim de semana, dias 27 e 28

Onde: Parque de Exposições de Clevelândia

Entrada: franca



A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do Paranaense e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.