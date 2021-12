Pro Tork carimba títulos na Super Copa Integração

Paulo Stedile e Alex Júnior foram os destaques

A Super Copa Pro Tork Integração de Velocross definiu os campeões da temporada 2021, neste fim de semana, dias 27 e 28 de novembro, com sua grande final na cidade de Ipiranga, localizada a cerca de 40 quilômetros de Ponta Grossa (PR). Destaque para os pilotos Pro Tork, que faturaram três taças.

Garantiram os títulos para a maior fabricante de motopças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes: Paulo Stedile, ao vencer de ponta a ponta as categorias VX4 Especial e VX3 Especial, e Alex Júnior, ao ganhar as provas das classes VX1 e 250cc Pró.

De volta as suas cidades, eles focam a preparação para as últimas etapas do ano. Tanto Stedile quanto Alex tem boas chances nos campeonatos Paranaense e Brasileiro de Velocross, que terão suas finais agora em dezembro. A expectativa da equipe é excelente.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.