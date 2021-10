Pro Tork Air Show agita Londrina

Dia do aviador está sendo comemorado neste sábado (23) com muita emoção e adrenalina

O Dia do Aviador, comemorado em 23 de outubro, não passa em branco com a realização da primeira edição da Aviafest, na cidade de Londrina. O Aviapro – Centro de Formação da Aviação preparou um evento repleto de atrações no Aeroporto 14 Bis, entre 10h e 21h.

A programação conta com exposições de aeronaves, voos panorâmicos, paraquedismo, banda Manolex e food trucks, mas o ponto alto será a apresentação da Pro Tork Air Show, com muitos loopings e parafusos, comandada pelo experiente piloto Douglas Lourenço.

Douglas é um verdadeiro perito em manobras acrobáticas aéreas com seu Vans Air Craft – RV-7, de fabricação americana. Seu espetáculo tem duração aproximada de 20 minutos e costuma levar o público ao delírio. Ele entrará em cena às 13h30 e às 16h30. Para prestigiar, basta doar 1kg de alimento não perecível.

A Pro Tork Air Show tem o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.