Polícia Rodoviária Estadual reforça atenção neste Finados

Os efetivos operacional e administrativo serão distribuídos nos 54 Postos Rodoviários e nas seis companhias da unidade

A fiscalização de trânsito nas estradas do Estado foi intensificada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) durante o feriado prolongado de Finados. Os efetivos operacional e administrativo serão distribuídos nos 54 Postos Rodoviários e nas seis companhias da unidade para promover abordagens, operações com radares móveis e testes com etilômetros para coibir a embriaguez ao volante.

O intuito da operação é intensificar a fiscalização com bloqueios, atividades rotineiras de verificação de documentação, orientações e autuações referentes às infrações de trânsito rodoviário em diversos trechos para inibir ultrapassagens em local proibido e tudo o que pode ocasionar acidentes. Os trabalhos seguem até terça-feira (2).

De acordo com o BPRv, a operação contará com policiamento ostensivo em toda a malha rodoviária estadual em pontos e horários críticos nas principais estradas que ligam ao Litoral e ao Interior.

Estão previstas abordagens a ônibus intermunicipais e interestaduais, veículos de passeio, além de ações contra o crime, com fiscalizações por parte da Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e pelo canil da unidade a fim de localizar armas, drogas e foragidos.

Para quem for pegar a estrada é importante cuidar da manutenção do veículo, sendo preciso verificar as condições mecânicas (freios, suspensão e pneus) para evitar problemas. Os motoristas também devem sempre portar os documentos do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem em dia com o pagamento de tributos (IPVA, licenciamento e seguro obrigatório).