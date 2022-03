PM apreende máquinas caça níquel em SAP

Numa mercearia na rua 24 de Maio na tarde desta segunda-feira

Às 16h20m desta terça-feira, dia 14, a Rádio Patrulha e a Rocam(Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) apreenderam na Rua 24 de Maio duas máquinas tipo caça níquel numa mercearia, em Santo Antônio da Platina.

Conforme denúncia anônima relatando que no estabelecimento comercial ocorria um fluxo de pessoas praticando jogos de azar é que as equipes deslocaram-se ao local e recolheram as máquinas eletrônicas.

Uma pessoa de 42 anos foi encaminhada para Termo Circunstanciado acusada de promover Jogo de Azar(Contravenção penal).