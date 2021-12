Pro Tork na Copa Mato Grosso de Motocross

Gilmar “Joaninha” Flores é uma das atrações da competição

A Copa Mato Grosso de Motocross promete muita emoção e adrenalina para este fim de semana, dias 4 e 5 de dezembro, na cidade de Lucas do Rio Verde. Além das disputas na pista, um espetáculo de motocross estilo livre de Gilmar “Joaninha” Flores está na programação.

Sua equipe, a J99, é patrocinada pela Pro Tork, a maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes. Ela conta com diversos pilotos, desta vez, Robertt Fire também irá apresentar suas manobras. Ambos são especialistas no backflip – giro completo com a moto para trás.

O show no Motor Clube será no domingo, a partir das 15h. Quem quiser conferir, basta doar dois quilos de alimentos não perecíveis. Não dá para perder a oportunidade de conferir de perto um dos maiores atletas da modalidade no país!

Serviço:

O que: Show de motocross estilo livre com Joaninha

Quando: Domingo, dia 5 – 15h

Onde: Motor Clube – Lucas do Rio Verde (MT)

Quanto: 2kg de alimentos não perecíveis



Os pilotos da Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.