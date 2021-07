Paraná recebe mais 220,9 mil vacinas

Entre a tarde desta quinta-feira e madrugada de sexta; são 173.160 doses do imunizante da Pfizer/BioNTech e 47.800 da CoronaVac

O Paraná recebe entre a tarde desta quinta-feira (8) e a madrugada de sexta-feira (9) mais 220.960 vacinas contra a Covid-19. São 173.160 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech e outras 47.800 da CoronaVac, da parceria Butantan/Sinovac, que darão continuidade à vacinação da população geral. Da CoronaVac, a metade é para D2 por causa do prazo de aplicação (três semanas).

O lote da Pfizer está previsto para chegar no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h20, vindo com o voo LA-4791. Já o voo LA-3236 com as doses da CoronaVac está programado para pousar no início da madrugada de sexta, às 00h20. Assim que chegarem ao Estado, os imunizantes serão recebidos e separados pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para serem distribuídos rapidamente entre as 22 Regionais de Saúde.

Até o momento, o Ministério da Saúde já entregou ao Estado cerca de 8 milhões de imunizantes, sendo que 6.208.590 doses já foram aplicadas nos paranaenses e parte está reservada para a segunda dose dos grupos já iniciados. Foram aplicadas 4.726.429 primeiras doses e 1.482.161 pessoas já estão completamente imunizadas com a segunda ou com a dose única.

Esta última remessa do Ministério conta com um montante de 3.126.376 doses que serão distribuídas entre os estados, com 2.401.140 doses da Pfizer e 725.236 da CoronaVac. A pasta entregou, em todo o País, 134.843.306 doses, sendo que 76,2 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma primeira dose de imunizante.

CALENDÁRIO – Segundo levantamento da Secretaria da Saúde, três em cada quatro paranaenses já estão vacinando a população da faixa dos 40 anos contra a Covid-19. O calendário de vacinação estima que as pessoas com essa idade devem receber pelo menos a primeira dose ou a dose única até 18 de julho. O restante da população adulta será imunizada até o final de setembro.