E Norte Pioneiro recebe 11.420 doses

]O Paraná distribuiu nesta segunda-feira (23) às 22 Regionais de Saúde parte da remessa de vacinas contra a Covid-19 recebida neste fim de semana do Ministério da Saúde. O conjunto de 223.268 doses saiu às 15 horas do Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, com entrega de avião nas regionais mais distantes da Capital ou pela via terrestre nas mais próximas.

A 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio recebeu 4.440 doses e a 19ª RS Jacarezinho 6.980 doses.

Foram destinadas 82.728 D1 para dar continuidade à vacinação da população com idade entre 18 e 59 anos, das quais 47.700 são do imunizante Coronavac (Sinovac/Butantan) e 35.028 do Comirnaty (Pfizer/Biontech). As outras 47.700 doses de Coronavac recebidas no final de semana serão armazenadas no Cemepar para utilização como segunda dose no intervalo de tempo correto para completar o ciclo vacinal.

As outras 175.568 doses são D2, divididas da seguinte forma: 37.440 doses da Comirnaty, recebidas neste domingo (22), para pessoas com comorbidade, deficiência permanente e trabalhadores do transporte aéreo; 99.600 da Coronavac para população geral, relativas a duas remessas anteriores; e outras 3.500 da Coronavac destinadas para atender o município de Foz do Iguaçu, que adiantou a vacinação por ficar em área de fronteira internacional. Todas doses de D2 da Coronavac foram recebidas em lotes anteriores e estavam armazenadas no Cemepar aguardando o intervalo entre as aplicações.

Os imunizantes foram enviados por via terrestre para as Regionais de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba. Recebem por avião as regionais de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Maringá, Apucarana, Londrina, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã.

42º LOTE – O Ministério da Saúde confirmou a entrega de 435.290 vacinas ao Paraná entre o domingo (22) e a segunda-feira, sendo que pouco mais de 203 mil já desembarcaram no Estado. As demais vacinas – 232.250 doses da Covishield (AstraZeneca/Oxford/Fiocruz) – são esperadas para esta noite, e serão encaminhadas em sua totalidade para uso na segunda dose.

VACINAÇÃO – O Paraná aplicou, até esta segunda-feira (23), um total de 9.938.716 vacinas contra a Covid-19. Destas, foram 6.979.986 primeiras doses, 2.643.466 segundas doses e 315.264 doses únicas. 83,65% da população recebeu pelo menos uma dose (D1 ou DU) e 33,93% já está completamente vacinada.