Apreendidas motos em Santana do Itararé

Dois condutores estavam empinando na Avenida principal da cidade

Neste sábado, dia 05, por volta das 17h15, a Polícia Militar de Santana do Itararé apreendeu duas motocicletas que estavam fazendo malabarismos pela Avenida Padre Antônio Otero Soares.

Após informação de que dois condutores de Yamaha (foto) estavam empinando as motos pela Avenida principal de Santana do Itararé, os policiais foram até o local, e abordaram as motos, que já estavam estacionadas, porém em cima da calçada.

Os dois proprietários da moto confirmaram que a denúncia era verdadeira, e que estavam cometendo as infrações de trânsito.

Diante dos fatos, foi solicitado as documentações, momento em que a equipe descobriu que um deles não possuía CNH. Portanto, as motos foram apreendidas.