Pro Tork mantém liderança em Cordobés

Jose Felipe conquistou mais um bom resultado no Campeonato Cordobés de Motocross, considerado um dos mais importantes da modalidade na Argentina.

A terceira etapa da temporada foi realizada neste fim de semana, dias 17 e 18 de julho, no Villa Nueva MX Park, localizado na cidade de Villa María.

Correndo na categoria principal, a MX1, o piloto patrocinado pela Pro Tork foi o terceiro colocado na primeira bateria e o segundo na prova seguinte, finalizando com o segundo lugar no pódio. O resultado foi suficiente para ele manter a liderança na classificação.

“Fiz péssimas largadas, tive que buscar a recuperação. Em uma pista pequena, se tornou ainda mais difícil. Senti um pouco a pressão de andar em casa, cometi alguns erros. Apesar disso, somei pontos importantes na disputa pelo título. Sigo treinando em busca do meu melhor para a equipe”, explica.

O piloto, mais conhecido em seu país como Tigre, já foi campeão Argentino na classe MX1 em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo conta com outras conquistas, como um título chileno e um paraguaio, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

