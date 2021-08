Mais 136,5 mil da AstraZeneca hoje

Vacinas estão sendo encaminhadas para Regionais de Saúde de Cornélio Procópio e Jacarezinho

O Paraná recebeu mais 136.500 doses da AstraZeneca/Fiocruz na noite desta sexta-feira (6). Os imunizantes contra a Covid-19 chegaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, por volta das 20 horas, complementando a 35ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. O material começa a ser distribuído pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste sábado, dia sete.

Ao todo, o governo federal encaminhou ao Estado 415.790 doses nesta sexta. A maior parte do lote, com 279.290 vacinas, desembarcou no Paraná à tarde, via terrestre – o conjunto é formado por 177.840 doses da Pfizer/BioNTech, 97.300 da AstraZeneca/Covax e 4.150 Janssen/Johnson & Johnson.

Segundo o Informe Técnico, 57,6% das doses são destinadas à primeira dose (D1) ou dose única (DU) e 42,4% para a segunda aplicação (D2). São elas: 138.060 Pfizer/BioNTech D1, 97.300 AstraZeneca/Covax D1, 4.150 Janssen/Johnson & Johnson DU, 39.780 Pfizer/BioNTech D2 (referente à 20ª pauta) e 136.500 AstraZeneca/Fiocruz D2 (da 21ª pauta).

DISTRIBUIÇÃO – As vacinas serão encaminhadas pela manhã para as Regionais de Saúde de Foz do Iguaçu, Cascavel, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã (via aérea) e à tarde para as Regionais de Saúde de Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, Maringá, Londrina e Telêmaco Borba (por meio terrestre).

REMESSAS – Esta é a segunda remessa de imunizantes enviada pelo governo federal nesta semana. Na quinta-feira (5) o Paraná recebeu 129.870 doses do lote de 187.470 vacinas contra a Covid-19 da 34ª pauta. Com a nova remessa, o Estado somará 603.260 doses recebidas neste período, sendo 398.180 D1 ou DU e 205.080 D2. Somando todos os envios, o Paraná recebeu 10.467.510 de doses e chegará a 10.604.010 com o lote desta noite.