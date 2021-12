Jose Felipe é favorito ao título no Cordobés de Motocross

Piloto Pro Tork chega com 29 pontos de vantagem a última etapa da temporada José Felipe é o grande favorito na disputa do Campeonato Cardobés de Motocross, que terá sua última etapa realizada neste fim de semana, dias 4 e 5 de dezembro, em San Agustin, na Argentina. O piloto Pro Tork lidera a categoria principal, a MX1, com 29 pontos de vantagem sobre o segundo colocado na classificação. Em situação bastante confortável, o atleta mais conhecido em seu país como Tigre espera administrar as corridas. “Posso somar um quarto lugar nas duas baterias que já sou campeão. É claro que gostaria de encerrar a temporada no alto do pódio, mas chegou a hora de usar a cabeça”, afirma. Tigre já foi campeão Argentino em 2013, além de ter sido vice em 2017 e 2018. Seu currículo ainda conta com um título chileno e um paraguaio, vitórias em provas importantes nestes países e também no Brasil, além de participações no Motocross das Nações, espécie de copa do mundo da modalidade.

>>> Assista a transmissão ao vivo em: www.crossprensa.com.ar

