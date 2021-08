Inicia Brasileiro de Motocross 2021

A disputa reúne os melhores pilotos do país

O Campeonato Brasileiro de Motocross fará a abertura da temporada 2021 junto a quarta etapa do Paranaense, que será realizada entre sexta-feira (27) e domingo (29), em Faxinal (PR). A disputa promete reunir os melhores pilotos do país, entre eles, os que defendem a Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina.

A Pro Tork KTM Racing Team está pronta para alinhar no gate. Anthony Rodriguez é um dos favoritos nas categorias Elite e MX1, assim como Fredy Spagnol e Gabi Andrigo na MX2, e Willian Guimarães nas classes MX3 e MX4. Infelizmente, Mariana Balbi se recupera de lesão e não poderá correr na MXF.

Para o chefe de equipe, Antonio Jorge Balbi Júnior, a expectativa é boa. “Vamos para brigar pelos títulos, com exceção da Mari, que se machucou na rodada anterior do estadual. Todos nossos atletas são muito fortes, estão bem preparados, assim como suas motos. Aproveito para agradecer aos patrocinadores pelo suporte”, afirma.

Além da equipe oficial junto a KTM, a Pro Tork conta com outros competidores. São eles: Paulo Stedile na MX4, Rodrigo Taborda na MX3, Alencar Krefta na MX5, Matheus Zerbatto na MX1, Tiago Garcia na MX3, Belinha Garcia na Minimotos, Fabio Brito na MX3 e MX4 e Kaian Brito na Minimotos e na 65cc.

O evento será aberto ao público, com entrada franca, mas seguirá rígido protocolo sanitário diante da pandemia de Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara. Para os que não puderem estar presentes, vale acompanhar a transmissão ao vivo através do canal da Confederação Brasileira de Motociclismo no YouTube.

Confira a programação*:



Sexta – 27/8

Provas

11h35 – MX2 – 30 min + 2 voltas

12h35 – MX1 – 30 min + 2 voltas

13h25 – MX2JR – 20 min + 2 voltas

14h35 – MX3 – 20 min + 2 voltas

15h15 – MXJR – 20 min + 2 voltas

16h10 – Elite MX (MX1 e MX2) – 30 min + 2 voltas

Sábado – 28/8

Treinos Livres / Classificatórios

7h45 às 12h15

Provas

13h20 – MX4 – 15 min + 2 voltas

14h – Nacional – 15 min + 2 voltas

14h40 – MX5 – 15 min + 2 voltas

15h20 – 50cc – 15 min + 2 voltas

16h – MXF – 15 min + 2 voltas

16h40 – 65cc – 15 min + 2 voltas

Domingo – 29/8

Treinos Livres / Classificatórios

7h40 às 10h

Provas

11h35 – MX2 – 30 min + 2 voltas

12h35 – MX1 – 30 min + 2 voltas

13h25 – MX2JR – 20 min + 2 voltas

14h30 – MX3 – 20 min + 2 voltas

15h10 – MXJR – 20 min + 2 voltas

16h – Elite MX (MX1 e MX2) – 30 min + 2 voltas

17h – Pódios – todas as classes

*Sujeita a alterações.

Os pilotos Pro Tork têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.