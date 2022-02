Guapirama oferece exames gratuitos de câncer

Entre mamografias e preventivos de mulheres de 50 a 69 anos

A unidade móvel Sesc Saúde Mulher – serviço itinerante que oferta gratuitamente exames preventivos de Câncer de Mama e de Colo de Útero – beneficia a população de Guapirama. Instalada da Av. Guadalajara, 700, entro, o Sesc Saúde Mulher permanece no local (foto) até o dia dez de março.

No período, devem ser realizados pelo menos cerca de 700 exames, entre mamografias e preventivos (citopatológicos). As mamografias são voltadas às mulheres de 50 a 69 anos; já os exames preventivos (citopatológicos) de 25 a 64 anos de idade, com protocolos de biossegurança.

Para promover o diagnóstico de melhor qualidade e a continuidade na realização de exames complementares e de tratamento gratuito, o Sesc tem parceria com o Hospital de Amor (Barretos/SP) e com o Hospital Erasto Gaertner (Curitiba), ambos considerados referência nacional no diagnóstico e tratamento de Câncer. Com equipamentos de ponta, a estrutura interna da unidade consiste em consultório para realização de exames citopatológicos, sala equipada com mamógrafo digital e banheiro.

Os atendimentos ocorrem conforme faixa etária e agendamentos prévios. A Secretaria de Saúde de Guapirama é responsável pelos agendamentos e encaminhamentos das mulheres até a unidade móvel. No ano passado a unidade móvel Sesc Saúde Mulher realizou 1.899 exames de mamografia e 1.652 citopatológicos, em oito municípios do estado. Ao todo, 576 pessoas participantes das atividades de educação em saúde promovidas pelo projeto (Texto: Isabela Mattiolli).