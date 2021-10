Grupo de idosos de Ibaiti voltará às atividades só em 2022

Integrantes tomarão terceira dose de reforço contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de Saúde de Ibaiti confirmaram a notícia. Devido ao período de pandemia da Covid-19 e do Município de Ibaiti estar realizando a vacinação de reforço (terceira dose) ao grupo de idosos, as atividades presenciais do Grupo da Melhor Idade deverão ficar suspensas, retornando no mês de janeiro de 2022.

A medida segue orientação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, que indica os idosos como os mais vulneráveis ao vírus e que a terceira dose (dose de reforço) é essencial para a completa imunização desse grupo de pessoas.