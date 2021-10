Furacão finalista da Sulamericana (vídeo)

Athetico Paranaense faz história novamente orgulhando seus torcedores

De novo numa grande final: Após três anos, o Athletico-PR está de volta à final da Copa Sul-Americana. O time venceu o Peñarol-URU por 2 a 0 na Arena da Baixada, na noite desta quinta-feira, dia 30, e confirmou a vaga para a decisão do torneio continental pela segunda vez em sua história —a primeira foi no título de 2018.

Depois da brilhante vitória por 2 a 1 no Uruguai, o Furacão contou com gols do craque Nikão e Pedro Rocha para assegurar de vez a classificação épica.

O goleiro Santos, da seleção brasileira, também brilhou com uma defesa de pênalti. O adversário pelo título será o Red Bull Bragantino, que eliminou o Libertad, do Paraguai,

A “final brasileira” está marcada para o dia 20 de novembro, em Montevidéu, em jogo único.