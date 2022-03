Rotary Club de Santo Antônio faz “Dia D’Elas”

Com interação sadia com as meninas do bairro Aparecidinho 3

O Rotary Club Santo Antônio da Platina realizou recentemente o Dia D’Elas, em Santo Antônio da Platina. Trata-se de um programa do clube de serviço em nível internacional que visa auxiliar e dar apoio à meninas em situação um pouco difícil.

Na Cidade Joia, a dinâmica foi com garotas da comunidade Aparecidinho 3, proporcionando a elas palestras importantes que mostram direitos e deveres , desenvolvimento de perspectivas para o trabalho remunerado, higiene e saúde do corpo, sexualidade e principalmente desenvolvimento da autoestima.

O Rotary já é muito atuante nesse bairro, trabalhando em parceria com a paróquia São Judas Tadeu onde a irmã Estela orienta meninas entre 12 a 18 anos.

O clube também havia participado de outros projetos da entidade , tais como: estudo de música para crianças colaborando com doação de 18 violões. Também fizeram doces de goiaba para arrecadar fundos para o evento, o Rotary ganhou caixas de goiaba da melhor qualidade e voluntários participaram da produção.

Presentes os rotarianos Nely e Claudinei de Oliveira (Governador 2010-2011) e o Padre Celso, vigário da paróquia local.

As adolescentes receberam um kit com produtos de higiene e beleza, além de outros presentes.

O Dia D’Elas foi prestigiado pelo prefeito Professor Zezão e sua esposa, Mônica, bem como vereadores e secretários municipais , que fizeram questão de cumprimentar o Presidente José Roberto, todos os companheiros e companheiras de um clube vinculado ao Distrito 4710 visa servir a comunidade para transformar vidas.