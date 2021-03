Tem aproximadamente seis meses de idade e é castrada

Procura-se gata (fogo) desaparecida no centro de Santo Antônio da Platina. Foi doada nesta segunda-feira, dia 29, tem aproximadamente seis meses de idade e é castrada.

A fêmea , chamada Soly, possui três cores.

Estava assustada e acabou fugindo do local, nas proximidades do Rei do Jeans, perto da igreja Matriz.

Recompensa-se a quem tiver informações.

Contatos pelos números: (43) 99601-0511 ou (18) 99709-5464

Falar com Ana ou Nat.