Coxa vence Vila Nova (vídeo)

Elenco e diretoria pretendem deslanchar no campeonato agora

Vieram os três pontos! Depois de perder para o Botafogo e empatar com o Londrina, o Coritiba se recupera no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B neste sábado (19), em Aparecida de Goiânia-GO. O time patrocinado pela Pro Tork enfrentou o Vila Nova e venceu pelo placar de 1 a 0, com gol de Igor Paixão. Com o resultado, o Coxa assume a oitava posição da tabela, somando sete pontos em quatro jogos.

O jogo – Para esta partida, o treinador Gustavo Morínigo promoveu mais alterações no time inicial, tentando aumentar o poder ofensivo do Coritiba. Além disso, tiveram duas estreias no Verdão. Gustavo Bochecha, reforço que ainda não havia estreado, e o zagueiro Henrique, que fez a sua reestreia e o centésimo jogo com a camisa coxa-branca. Henrique foi revelado pelo Coritiba, e retornou ao Alto da Glória após 13 anos.

Começaram jogando: Wilson, Igor, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Gustavo Bochecha (Val), Matheus Sales (Willian Farias) e Valdeci (Igor Paixão); Rafinha (Robinho), Dalberto (Waguininho) e Léo Gamalho.

Foi uma partida dura e equilibrada. O Coxa tinha dificuldade para efetuar as jogadas de ataque dentro da área do Vila Nova, e o adversário respondia finalizando, porém sem perigo ao goleiro Wilson. Ainda no primeiro tempo, Rafinha e Gustavo Bochecha levaram cartão amarelo.

Na volta do intervalo, o treinador Morínigo começou a mudar a equipe. E a alteração teve resultado, porque Igor Paixão entrou no lugar de Valdeci, e fez o gol da vitória do Coxa. A jogada começou com Rafinha, que fez um bom jogo, lançando a bola para Waguininho, que também havia entrado durante o segundo tempo, e cruzou para o camisa 98, que dominou e finalizou no cantinho da meta, sem chances para o goleiro adversário, aos 28′ minutos. O Alviverde segurou o placar, e garantiu os três pontos.

O próximo compromisso será na terça-feira (22), desta vez em casa, no Estádio Couto Pereira, quando irá receber o Vitória(Bahia), às 21h30.

