Coxa vence e mantém liderança no Brasileirão(vídeo)

Após dez dias, o Coritiba voltou a atuar pelo Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B nesta sexta-feira (17), na 24ª rodada, e retornou com vitória em casa sobre o Vila Nova, pelo placar de 1 a 0, com gol do artilheiro Léo Gamalho. Com o resultado positivo, o time patrocinado pela Pro Tork mantém a liderança isolada, com 48 pontos na tabela.

O jogo – O treinador Gustavo Morínigo não contou com o lateral Guilherme Biro, que cumpriu suspensão nesta partida, e Romário entrou na equipe titular. Com isso, a equipe coxa-branca teve: Wilson, Natanael (Wellington Carvalho), Henrique, Luciano Castan e Romário; Willian Farias (Jhony), Val (Matheus Sales) e Robinho (Rafinha); Igor Paixão (Igor), Waguininho e Léo Gamalho.

Mais uma vez brilhou a estrela do artilheiro.

O Coritiba vinha enfrentando um jogo difícil, com a equipe do Vila Nova dominando o ataque, mas na principal chegada na área adversária, Léo Gamalho fez o gol da vitória coxa-branca, aos 37’ do primeiro tempo.

O camisa 9 recebeu um cruzamento na medida do lateral Natanael, e subiu mais que a defesa goiana, cabeceando sem chances para o goleiro do Vila Nova. O gol marcado hoje foi o 12ª de Léo Gamalho no Brasileirão, e o centroavante coxa-branca assume a liderança da artilharia!

Agora o Verdão se prepara para viajar a Salvador, na Bahia, e enfrentar o Vitória na próxima quarta-feira (22), às 19h, pela 25ª rodada da competição.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.