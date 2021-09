Coxa vence e dispara na liderança (vídeo)

Ganhou de um a zero do Bugre com 1.400 torcedores liberados para ir ao Couto

No primeiro jogo com a presença do torcedor no Couto Pereira, após 18 meses sem público no estádio, o Coritiba venceu o Guarani por 1 a 0, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B.

Guilherme Biro marcou seu primeiro gol como profissional, isolando mais ainda o time patrocinado pela Pro Tork na liderança, com 52 pontos na tabela.

O jogo – O treinador Gustavo Morínigo teve o desfalque do volante Willian Farias no meio, que cumpriu suspensão nesta partida, mas contou com o retorno do zagueiro Luciano Castan, que volta ao time também após cumprir suspensão. Na equipe titular Morínigo fez mudanças. Ele escalou: Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val (Jhony) e Robinho (Gustavo Bochecha); Rafinha (Waguininho), Igor Paixão (Gui Azevedo) e Léo Gamalho (Wellington Carvalho).

O Coritiba buscava a vitória para se distanciar mais ainda dos adversários na liderança da tabela. E conseguiu. Com os três pontos conquistados diante do Bugre, o Coxa chegou aos 52 pontos, nove a mais que o 5ª colocado, o Avaí.

No primeiro tempo o Coxa controlou o jogo, e marcou o gol que deu a vitória ainda na primeira etapa. Aos 28’ o árbitro marcou falta para o Coritiba, Val cobrou forte, e no rebote Guilherme Biro aproveitou para fazer o primeiro dele como profissional com a camisa coxa-branca.

Mesmo em vantagem o Alviverde seguiu chegando com perigo ao gol adversário, em jogadas com outro prata da casa, Igor Paixão, o próprio Guilherme Biro, e também Léo Gamalho cabeceou muito próximo a trave do Guarani, no segundo tempo. No fim do jogo, aos 41’, após revisão do VAR, o árbitro marcou pênalti para o Bugre. Régis cobrou direto no travessão, garantindo os três pontos para o Coritiba.

O próximo compromisso do Coxa será em casa novamente, na terça-feira (28), contra o Confiança, às 21h30.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na fabricação de capacetes.