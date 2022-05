Coxa vence por 1 a 0 América/MG no Couto (vídeo)

Verdão está em sexto lugar na tabela do Brasileirão

Neste domingo (15), o Coritiba recebeu o América-MG no Couto Pereira pela sexta rodada do Brasileirão.

O time patrocinado pela Pro Tork pressionou e se movimentou bem durante a partida, vencendo pelo placar de 1 a 0. Andrey marcou o gol do Verdão.

O jogo – O técnico Gustavo Morínigo escalou o Coritiba com: Alex Muralha, Matheus Alexandre (Neilton), Henrique, Luciano Castán, Egídio, Willian Farias, Andrey, Régis (Robinho), José Hugo (Fabrício Daniel), Alef Manga (Warley) e Léo Gamalho (Clayton).

O Coxa começou a partida com boa movimentação e buscando as jogadas rápidas para chegar na área do adversário. Aos 8 minutos, Régis cobrou escanteio e na sobra da bola Henrique pegou de primeira e tentou uma bicicleta em direção ao gol, o goleiro adversário precisou se esticar para fazer a defesa.

Pressionando no ataque, o Verdão continuava com os contra-ataques em velocidade, aos 14 minutos, Egídio roubou a bola e tocou para José Hugo, o atacante que estava avançado pela esquerda, tocou para Léo Gamalho que ao tentar fazer o cruzamento recebeu o corte da zaga. Na jogada seguinte, aos 15 minutos, uma grande chance do Coxa. Andrey cobrou falta direto para o gol e a bola passou raspando na trave.

A partida perdeu um pouco na movimentação, mas o Coxa continuava encontrando bons espaços para chegar na meta do América e não demorou para o Verdão abrir o placar. Aos 46 minutos, Egídio cruzou para Andrey, o camisa 7 se abaixou para cabecear e estufou o fundo da rede, fazendo a alegria da torcida coxa-branca presente no Couto Pereira.

A segunda etapa começou sem substituições na equipe do Coxa, mas o time seguia na mesma intensidade. Aos 4 minutos, Alef Manga recebeu passe de Régis pela esquerda, o camisa 11 chutou mas a bola explodiu no travessão, após o lance a arbitragem assinalou impedimento. Aos 10 minutos, outra boa chance, Henrique aproveitou a sobra na cobrança de falta e de esquerda o zagueiro chutou para o gol, o goleiro defendeu.

Buscando ampliar o marcador, o Coxa não deixava o adversário chegar e cortava as jogadas perigosas do América, nos contra-ataques rápidos o Verdão chegava com velocidade. Fabrício Daniel recebeu passe de Robinho aos 22 minutos, o camisa 13 chutou forte mas o goleiro fez a defesa no susto. No lance seguinte, mais uma linda jogada de Fabrício Daniel, o atacante fez um lambreta no adversário mas recebeu falta e não conseguiu finalizar a jogada.

Arriscando nos lances, o Coxa continuava pressionando e aos 33 minutos, Neilton recebeu passe de Fabrício Daniel e chutou de primeira, a bola passou. Aos 34 minutos, Neilton chutou de fora da área e o goleiro adversário se esticou para fazer a defesa. O América chegou na área do Verdão aos 42 minutos, Alex Muralha fez uma grande defesa e evitou o empate na partida. Final de jogo, 1 a 0 Coxa!

O próximo compromisso do Coritiba é pela sétima rodada do Brasileirão, diante da equipe do Atlético-GO. A partida será no sábado (21), às 16h30, no Antônio Accioly.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.