Coxa na final do Paranaense de Futebol

Neste domingo (27) o Coritiba recebeu o Athletico Paranaense, no Couto Pereira, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Paranaense de Futebol. O time patrocinado pela Pro Tork empatou com o rival pelo placar de 1 a 1 e com o resultado se classificou para a final de 2022. Alef Manga marcou para o Verdão.

O jogo

Para o clássico decisivo, o técnico Gustavo Morínigo pôde contar com o retorno do meia Robinho, que estava vetado pelo departamento médico. O Coxa começou com: Alex Muralha, Warley (Matheus Alexandre), Henrique, Luciano Castán, Egídio (Guilherme Biro), Willian Farias, Andrey (Bernardo), Thonny Anderson (Val), Igor Paixão, Alef Manga (Marcio Silva) e Léo Gamalho.

O Coritiba entrou em campo para a decisão com vantagem e um empate classificava o Verdão para a final, já que venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Contudo, o elenco alviverde entrou em campo em busca da vitória diante de seu torcedor.

A primeira etapa começou movimentada e logo aos 8 minutos o Coxa teve uma boa chance de gol que tirou o “uh” da torcida. Alef Manga cruzou na área e Léo Gamalho subiu para tentar o cabeceio, mas a bola passou e parou nos pés de Igor Paixão, que finalizou com um belo chute para a defesa do goleiro adversário.

O Coritiba jogava com velocidade e buscava contra-ataques rápidos para chegar na meta athleticana. Aos 16 minutos, Igor Paixão disparou pelo meio campo e tocou para Alef Manga, o atacante finalizou cruzado e o goleiro espalmou pela linha de fundo.

Pressionando em busca do gol, o Verdão chegava com perigo e, aos 18 minutos, Thonny Anderosn subiu alto para tentar o cabeceio. Contudo, foi aos 35 minutos que veio o gol. Após passe de Thonny Anderson, Alef Manga recebeu e disparou com velocidade ganhando do marcador e na entrada da área mandou uma bomba que estufou a rede adversária, 1×0 Coxa!

Na segunda etapa, aos 7 minutos, o árbitro sinalizou toque de mão na área do Coritiba e marcou pênalti para a equipe do Athletico. Na cobrança, Pablo empatou a partida no Couto Pereira.

O Coritiba foi ao ataque buscando o segundo gol e o jogo ficou truncado com muitas faltas para ambos os lados. Aos 23 minutos, Alef Manga ganhou da marcação e finalizou, mas o goleiro adversário defendeu. Na jogada seguinte, aos 26 minutos, Egídio chutou forte de fora da área e o goleiro espalmou para fora.

A partida seguiu apreensiva para a torcida coxa-branca com o adversário tentando encontrar espaços na defesa coxa-branca e o Coritiba jogando no contra-ataque. As duas equipes abriram o jogo, mas o Coxa soube jogar com o resultado que lhe favorecia e com muita experiência de seus principais jogadores conduziu o empate até o apito final do juiz. Placar em 1 a 1 e Coxa classificado para a final.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.