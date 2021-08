Coxa é o primeiro da série B

Alviverde ganhou do Avaí por 2 a 1 fora de casa

O Coritiba deu a largada no segundo turno no fim de semana no Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B com vitória fora de casa, se mantendo como líder na tabela! Com gols de Igor Paixão e Léo Gamalho, o time patrocinado pela Pro Tork venceu o Avaí por 2 a 1 de virada, alcançando 39 pontos na competição.

O jogo: Em um jogo entre o líder e o terceiro colocado do campeonato, o Coritiba buscava a vitória para começar bem o segundo turno da Série B, e disparar na liderança. O treinador Gustavo Morínigo tinha à disposição todo o elenco, mesmo com o desgaste de uma longa sequência de jogos.

Morínigo retornou com o time: Wilson, Natanael, Luciano Castan, Henrique e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Matheus Sales) e Robinho (Rafinha), Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho (Igor).

Com a bola rolando, o adversário tomou a iniciativa na área, mas ainda sem conseguir finalizar com perigo. A primeira finalização do jogo aconteceu aos 14’ minutos do primeiro tempo. Ainda insistindo no ataque, o Avaí abriu o placar com Getúlio aos 31’, mas a resposta veio já na saída de bola. Val cruzou na medida para Igor Paixão, que subiu para cabecear tirando do goleiro, e empatou aos 32’.

O Coritiba voltou melhor no segundo tempo, e ficou no ataque por mais tempo tentando chegar ao gol de virada e conseguiu. Aos 22’ minutos, Waguininho cruzou para Igor Paixão, que cabeceou e quase fez o segundo, mas Léo Gamalho estava na sobra e balançou as redes, virando o placar dando mais uma vitória para o Coxa!

Após uma grande sequência de jogos, o Alviverde tem a semana cheia antes do próximo confronto que será com o Botafogo, dentro de casa, na sexta-feira (27), às 21h30.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.