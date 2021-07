Coritiba ganha quinta partida seguida (vídeo)

Coxa ocupa a segunda colocação no campeonato com time bem montado

Quinta vitória consecutiva no Brasileirão! Léo Gamalho marcou duas vezes, e o Coritiba venceu o Remo no Couto Pereira, nesta sexta-feira (02), pelo placar de 2 a 1. Erick Flores descontou para os visitantes. Com a vitória, o time patrocinado pela Pro Tork conquistou mais três pontos, somando 19 na tabela, sem deixar perder de vista a liderança, já que está com um jogo a menos.

O jogo –Para a partida de sexta-feira, o técnico Gustavo Morínigo teve as mudanças de Matheus Sales no meio, no lugar de Willian Farias, suspenso, e o retorno de Léo Gamalho, que garantiu a vitória do Verdão! A escalação coxa-branca teve: Wilson, Natanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro; Matheus Sales, Val e Robinho; Igor Paixão, Waguininho e Léo Gamalho.

Logo no primeiro minuto, Igor Paixão domina no peito e dá assistência para Léo Gamalho, que chega chutando forte de fora da área, a bola desvia na defesa do Remo, e sai para escanteio, porém após essa finalização, a equipe paraense passou a atacar mais. Aos 28’, de novo ele, Léo Gamalho, ficou cara a cara com o goleiro adversário duas vezes seguidas, porém, Vinicius conseguiu fazer boa defesa nas duas oportunidades. Mas o camisa 9 ainda iria garantir a vitória do Verdão.

Na volta do intervalo, Léo Gamalho continuou insistindo, até que a bola entrou. Aos 11’, o centroavante arrisca de fora da área, a bola desvia de novo na defesa, mas dessa vez o goleiro não alcançou e Léo Gamalho faz o primeiro gol do Coxa e dele na partida. Na sequência, o Remo chegou ao empate com Erick Flores.

Aos 29’, Igor Paixão cruza na medida para Léo Gamalho na segunda trave, que cabeceia para garantir os três pontos do Coritiba, e dar a quinta vitória consecutiva para o Verdão neste início do Brasileiro de Futebol – Série B!

O próximo jogo do Alviverde será na terça-feira (06), fora de casa, no Mineirão, contra o Cruzeiro.

O Coritiba tem o patrocínio da Pro Tork – a maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes.