Coritiba emplaca 3ª vitória seguida

O Coritiba entrou em campo, na noite dessa sexta-feira (25), no Estádio Brinco de Ouro, para jogar contra o Guarani. A partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B terminou em 2×0 para o time patrocinado pela Pro Tork, sendo os gols marcados pelo zagueiro Luciano Castán e pelo atacante Léo Gamalho. O resultado coloca o Coxa na segunda colocação da tabela, com 13 pontos.

O jogo – O Coritiba abriu o placar aos 20’ de bola rolando, com Luciano Castán. Foi o primeiro dele na competição e terceiro com a camisa coxa-branca. O zagueiro avançou, abriu na esquerda para Robinho e correu para a área. O Camisa 20 devolveu e Castán cabeceou no cantinho.

A equipe do Guarani reagiu em seguida, com o lance mais perigoso até então, mandando de voleio pelo lado de fora da rede.

Antes do primeiro minuto de jogo, quase que o Coxa ampliou o placar com Léo Gamalho. O atacante recebeu na área de Robinho, que mandou da direita, e cabeceou. A bola foi por cima do gol! Na sequência, o Guarani partiu em contra-ataque e, em jogada perigosa, finalizou, para a grande defesa do Natanael, que tirou como pode.

Wilson também fez grande defesa, aos 11’, quando Diogo Mateus limpou a jogada e cruzou para Eliel finalizar. O goleiro pegou no canto. A façanha se repetiu sete minutos depois, quando ele tirou com as pontas dos dedos mais uma investida do Guarani.

Aos 21’, Val encontrou o Léo Gamalho, lá na esquerda, que cruzou certeiro para Waguininho finalizar. Porém, o camisa 13 mandou por cima do gol.

Foi aos 34’ que Léo Gamalho marcou o segundo para o Verdão e oitavo com a camisa coxa-branca. Igor Paixão recebeu na esquerda e cruzou na medida para o atacante balançar as redes.

Com três vitórias seguidas na bagagem, o Coxa encara, agora, o Confiança, também fora de casa, a partir das 19 horas de terça-feira (29).

