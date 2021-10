Pôr do sol no Daj Resort em Ribeirão Claro

Eu quero ver o pôr do Sol

Lindo como ele só

E gente pra ver, e viajar

No seu mar de raio

A canção Lilás, de Djavan, retrata um dos momentos diários mais lindos proporcionado pela natureza e contemplado em muitos lugares do Mundo. Também conhecido como crepúsculo, o pôr-do-sol é marcado pela intensidade das cores, principalmente da vermelha, que das sete cores, é a que tem maior amplitude. Para quem gosta de tirar selfie, esse é o melhor momento.

O pôr-do-sol pode ser admirado em qualquer lugar, mas fica mais bonito se o cenário ao redor for complementado com a natureza, seja por um rio, mar, montanhas, falésias…

Apreciar um pôr-do-sol na Ilha de Pascoa no Chile, em Santorini, ouvindo música grega, a bordo de um balão, na Capadócia, no Rio Nilo, no Egito ou em Fernando de Noronha, com certeza será um momento histórico para guardar para sempre na memória.

Mas não é preciso ir tão longe para vivenciar um pôr-do-sol incrível. Aqui no DAJ Resort & Marina ele é um espetáculo à parte. Se despede diariamente atrás das montanhas de Ribeirão Claro deixando a luz da piscina com um tom dourado. Pode ser admirado de dentro da água, dos gazebos ou do mirante de 20 metros de altura saboreando um bom espumante. Fica a dica!