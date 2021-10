Conheça a terapia holística

Traumas e medos podem ser superados com Barras de Access

“As barras de access transformaram a minha vida e da minha família”. A declaração é de Nicole Paloma Felipe, 34 anos, terapeuta de expansão da consciência com técnica de processo corporal de Barras de Access Consciouness.

Depois de procurar durante toda a vida por respostas sobre conflitos internos em religiões, filosofias, não obteve muitos resultados. Ao conhecer as Barras e Access Consciouness, um conjunto técnicas que permite mudar o que a pessoa quer que seja diferente, ela se libertou dos medos, crenças, limitantes, insegurança, ansiedade e irritação e alcançou as respostas dentro de si mesma.

A profissional explica ainda que, por conta do Setembro Amarelo, que prevê ações de combate ao suicídio, prestou atendimento gratuito a pessoas que não tinham esperança e perderam a vontade de viver. “Muitas pessoas querem se livrar dos problemas, dando fim à própria vida. Precisamos ajudar essas pessoas, libertando-as das feridas emocionais, que muitas vezes terminam em tragédia”, explica.

As barras de access foram criada pelo norte-americano Gary Douglas há quase três décadas. A técnica de expansão da consciência, que busca desbloquear traumas e pensamentos negativos, está em crescimento no Brasil e cada vez mais pessoas buscam ajuda por meio do uso das barras de acessos em pontos espalhados pela cabeça.

Nicole explica que, nesses pontos, muitas pessoas carregam traumas, que provocam bloqueios mentais e as impedem ou limitam o desenvolvimento pessoal. “São pessoas que estão presas ao passado e não têm ânimo nem coragem para mudar de atitude, cada vez mais próximas da morte, pois acreditam que esse é o melhor remédio para pôr fim a essa prisão”, esclarece.

As barras de access, segundo ela, são uma terapia holística que ajuda a quebrar essas barreiras emocionais. Elas atuam em pontos localizados na cabeça, servindo como uma espécie de transmissoras de energia, onde a energia negativa sai, abrindo espaço para energias positivas ao eliminar crenças, ideias e atitudes que controlam a menta e atrapalham o crescimento pessoal.

Nicole acrescenta que, ao todo, são 32 pontos de energia ao redor da cabeça, onde ficam depositadas ideias, decisões, pensamentos e crenças já vivenciados em algum momento da vida. Esses pontos envolvem questões ligadas à criatividade, sexualidade, dinheiro, sonhos, desejos, vontades, tristeza, paz, alegria e calma, entre outros.

“São padrões guardados no nosso subconsciente, que criam comportamentos que muitas vezes usamos sem perceber. E são essas ações que bloqueiam a nossa capacidade de construir novas possibilidades diferentes em nossas vidas”, observa Nicole.

Nicole usa as próprias mãos para acessar a consciência e liberar a energia negativa acumulada ao longo do tempo. Dessa forma, as barras de acesso limpam os registros que bloqueiam a mente, reprogramando o cérebro para novas energias. Ela presta atendimento a profissionais de várias áreas, que enfrentam desafios e nem sempre encontram solução para superá-los.

Uma delas é a empresária Bernadete Cardoso Alves, 52, que estava completamente desmotivada, depressiva e sem expectativa de melhora. Já na primeira sessão, ela conta que a mudança de humor foi aparente. Ela conta que, quando lhe foi apresentada a barra de access, a experiência foi bem interessante.

“Na primeira sessão eu senti uma melhora no meu humor bem significativa. Eu estava bem angustiada, deprimida e ansiosa e foi muito interessante. Fiquei mais disposta e animada”, confessa. Apesar da mudança de humor, ela reconhece que ainda tem muita coisa para melhorar. “Essa observação da mentalização positiva faz uma diferença enorme”, resume.

Nicole garante: uma vez liberta desses traumas e emoções, a mente fica aberta para novas experiências e emoções. “Com essa terapia, é possível eliminar bloqueios, energias e comportamentos negativos para abrir a mente para novas emoções, com energia positiva. São muitos os benefícios dessa técnica para o paciente”, avalia.

Ela lembra que alguns dos benefícios envolvem motivação, foco nos estudos, melhor autoestima e controle da ansiedade e quadros depressivos. Para Nicole, as barras de access são uma ferramenta importante para promover uma limpeza energética, libertando a pessoa e livrando-a de emoções e traumas que não têm serventia.

“Uma vez que essas emoções e traumas são eliminados, a mente fica livre e esse espaço precisa ser ocupado com novas emoções, o que facilita à pessoa decidir o que vai ocupar o espaço vazio na mente”, conclui a profissional.

Para agendar um atendimento ou se informar melhor sobre o assunto, bastar entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99898-3569.