Confirmado acesso do Coxa

Time ratificou na tarde desta segunda-feira, dia 15, seu retorno à Elite

Com duas rodadas de antecedência, o Alviverde chegou aos 64 pontos e não pode mais ser alcançado pelos seus concorrentes.

No domingo (14), o Coritiba enfrentou o Brasil de Pelotas no Alto da Glória, pela 36° rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol – Série B. Pelo placar de 2×1, o time patrocinado pela Pro Tork venceu a partida e somou mais três pontos. Waguininho e Léo Gamalho marcaram para o Coxa.

O principal objetivo da temporada foi atingido. Agora, o Verdão segue sua caminhada em busca do título nacional, que garante o clube na terceira fase da Copa do Brasil de 2022. Para isso, disputa com o Botafogo(RJ), líder da competição com dois pontos a mais. De qualquer forma, a torcida coxa-branca já estão satisfeita por voltar a figurar entre os melhores do país.