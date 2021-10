Confirmada construção do Cras em Abatiá

A prefeitura também vai receber uma nova ambulância

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) confirmou nesta terça-feira, 19, a autorização para a construção do novo prédio do Cras (centro de referência da assistência social) em Abatiá. O investimento será de cerca de R$ 900 mil. Além disso, a prefeitura também vai receber uma nova ambulância, no valor de R$ 170 mil.

“A meta é ampliar a rede socioassistencial de Abatiá. O novo Cras vai contribuir para o melhor atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade social na cidade”, afirma o deputado.

O centro de assistência fornece apoio e proteção a pessoas que residem em áreas consideradas de vulnerabilidade social. Uma das atribuições é viabilizar o acesso a projetos e benefícios governamentais.

Ambulância — Romanelli confirmou ainda a entrega de uma nova ambulância para Abatiá. São mais R$ 170 mil para o transporte ágil e seguro aos pacientes da cidade, que buscam atendimento médico e outras cidades da região.