Comandante-Geral da PM visita região

Coronel Hudson Leôncio Teixeira esteve em Jacarezinho Wenceslau Braz e Ibaiti

O 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), do 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), recebeu nesta quarta-feira (23) visita do Comandante-Geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira. Ele esteve na sede da unidade, em Jacarezinho, e também passou nas companhias das cidades de Wenceslau Braz e Ibaiti. A passagem pelo Norte Pioneiro foi para reforçar a preocupação do Alto Comando com as necessidades do efetivo que atua no Interior do estado.

O coronel Hudson foi acompanhado pelo Comandante do 2º Comando Regional da PM, tenente-coronel Hilberaldi Correia de Lima, e pelo Comandante do 2º Batalhão, major Emerson Castelo Branco de Oliveira, durante a visita pelo batalhão. na primeira parte do encontro, o coronel Hudson esteve com os oficiais da PM e do Corpo de Bombeiros para tratar sobre um panorama dos resultados operacionais, planejamento de ações e projetos de melhoria de estrutura.

“Foi bom entender os resultados obtidos pela unidade e também para verificarmos as necessidades que os policiais possuem. Estamos trabalhando diariamente para que possamos das as melhores condições possíveis ao nosso efetivo, a fim de que desempenhem sua atividade com mais qualidade em favor do cidadão”, disse o coronel Hudson.

Logo em seguida, as praças que atuam na unidade também foram reunidas para conversar com o Comandante-Geral. Ele explicou sobre as iniciativas relacionadas a promoção de saúde e de melhorias nas questões de promoção dos policiais. Recentemente houve uma pesquisa com todo o efetivo do estado sobre o FASPM (Fundo de Atendimento à Saúde dos Policiais Militares).

“Com essa pesquisa temos uma melhor percepção da tropa sobre o assunto e, assim, buscar formas de melhorar o atendimento de saúde aos policiais militares, principalmente os que atuam no interior do estado, onde os recursos são mais escassos”, complementou.

EXTRA JORNADA – De acordo com o coronel Hilberaldi, com as escalas da extra jornada foi possível aumentar a presença da Polícia Militar em locais que careciam de policiamento e reforçar atividades em andamento em algumas regiões atendidas pelo 2º Batalhão. “Temos tido uma boa aceitação e ampliado a atividade operacional”, destacou.

Depois de conversar com o efetivo, o coronel Hudson esteve nas companhias das cidades de Ibaiti e Wenceslau Braz para conhecer as instalações e conversar com a tropa.