Cinco vitórias para a Pro Tork no Paraná

Na abertura da Super Copa Integração de Velocross

A Super Copa Pro Tork Integração de Velocross teve sua abertura realizada no fim de semana, dias 12 e 13 de fevereiro, no Centro de Treinamento Tabatinga, no município de Contenda (PR). E como já é tradição no evento, no sábado aconteceu um promocional de motocross.

Além de patrocinar a competição, a maior fabricante de motopeças da América Latina marcou presença com seus pilotos, garantindo cinco vitórias além de outros bons resultados. Destaque para Alex Júnior – que venceu a VX1 e a 250cc Pró e Marcio Lago – primeiro na VX3 Nacional, na VX4 Nacional e na VX3 Especial.

Também subiram ao pódio os atletas Paulo Stedile – com o segundo lugar na VX3 Especial e na VX4 Especial, e Matheus Zerbatto – segundo a receber a bandeira quadriculada nas categorias VX1 e MX Pró.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento para a próxima rodada. A Super Copa Pro Tork Integração de Velocross deve reunir os competidores nos dias 5 e 6 de março, em São Matheus do Sul. Em breve, as inscrições serão abertas no site eventos.sportbay.com.br

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay.