Campanha busca ajuda para Davi

A mamãe Juliana contou um pouco sobre a história do Davi:

“Descobri a síndrome de Down e a cardiopatia (Tetralogia de Fallot) ainda na gestação. O Davi nasceu dia 30/01/2019, e até hoje com 2 anos já passou por 2 cirurgias cardíacas e 2 cateterismos. Desde os 2 meses iniciaram as terapias, fisioterapia e fono. Ainda com todo esse atendimento, por conta da síndrome de Down, tem um atraso motor e intelectual, por isso necessita sempre dos atendimentos especializados.

A rotina da família se transformou, porém o amor só multiplicou. Então correram atrás de tudo o que podemos para garantir o melhor tratamento para ele! Esses custos são bem altos, além dos medicamentos e deslocamento até as terapias.”

Por isso estamos fazendo uma rifa de R$ 20,00 com prêmios que ganhamos sendo um secador Taiff 1700W e uma jaqueta masculina GG. Quem puder ajudar e divulgar (pelo Whatsapp) .

Contato para adquirir um número da rifa: (41)98872-0914 e depósitos na Conta Corrente 27957-1 Agência 1482 (CAIXA), Pix (CPF) 06917.979.945.