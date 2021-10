2º Batalhão festeja “Dia do Veterano”

Honrar quem está na Reserva é respeitar as futuras gerações

Nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, o 2º Batalhão de Polícia Militar, na sede da unidade, homenageou Policiais Militares da reserva em comemoração ao Dia do Veterano.

O evento aconteceu simultaneamente com o 2º Comando Regional de Polícia Militar, o 5º BPM – Londrina, o 10º BPM – Apucarana, 18º BPM – Cornélio Procópio e a 4ª e 6ª Companhia Independente de Polícia Militar, na região metropolitana de Londrina e Ivaiporã respectivamente.

No 2º BPM foram homenageados os veteranos: Subtenente da Reserva Elias Castilho, o 2º Sargento da Reserva Macir Janeiro e o 3º Sargento da Reserva Osmar Andrade Rosa que contribuíram de maneira veemente para o crescimento da instituição ao longo dos anos de serviços prestados.

O Dia do Veterano, 01 de Outubro, foi instituído pela Lei Estadual nº 20.250/2020 no Estado do Paraná e busca reconhecer e valorizar os militares estaduais inativos. Segundo o Comandante-Geral da PMPR, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, tais veteranos, “indiscutivelmente carregam o legado deixado por cada um dos policiais e bombeiros militares que um dia integraram o serviço ativo da Instituição. Uma Instituição que só continua grande porque sabe que o seu presente e futuro dependem dos bons exemplos do passado.”