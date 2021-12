Athetico continua entre os melhores

Classificação técnica entre 236 times do futebol brasileiro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou neste fim de semana o Ranking Nacional de Clubes 2022.

O Athletico Paranaense, o Furacão, soma agora 13.512 pontos, 544 a mais que no ranking de 2021, e permanece na quinta posição.

Os quatro primeiros da lista são: Flamengo (17.054 pontos), Palmeiras (14.584 pontos), Atlético Mineiro (14.572 pontos) e Grêmio (14.336 pontos).

O Ranking Nacional de Clubes estabelece uma classificação técnica entre 236 times do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais.