Apreendido carro com som alto em Siqueira Campos

Estava perturbando a tranquilidade das pessoas

No fim de tarde desta quarta-feira, dia 16, os policiais militares estavam realizando policiamento na Rua Londrina de Siqueira Campos. Lá, avistaram uma Saveiro Cross branca(foto) na via, com volume de som extremamente alto devido à potência da caixa de som.

Diante dos fatos, os agentes abordaram o veículo. Ao conferi-lo, constataram que o carro estava rebaixado (conforme percebe-se na imagem abaixo). Assim, tanto a Saveiro quanto o equipamento de som foram apreendidos e encaminhados para que fossem tomadas as providências necessárias.