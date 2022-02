Acidente deixa ferido em Jacarezinho

Sinistro ocorrido na madrugada deste domingo na rodovia BR-153

Acidente ocorrido entre um Mercedes-Benz e um Fiat Mob por volta das 3h30m da madrugada deste domingo, dia seis, deixou um homem de 43 anos gravemente ferida no KM 10 da BR-153, em Jacarezinho.

O caminhão carregado com laranjas seguia sentido Curitiba, quando próximo da BBA, o carro que transitava em sentido contrário invadiu a pista e colidiu de frente contra o MB.

Com o impacto o veículo ficou destruído, o motor e o câmbio arrancados e juntamente com várias peças ficaram espalhadas pela rodovia e acostamento. Com o choque, o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu num buraco às margens da pista. Equipes do corpo de bombeiros, Triunfo/Econorte e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local e tomaram as providências, sendo necessário o transbordo da carga para a retirada do caminhão do local, mas não houve interdição da rodovia (Reportagem: Ademir Mendonça/Tabajara Noticias).