Unopar na 1° Gincana e Desafio Esportivo de Santo Antônio

UNOPAR, SESC, SENAI E PREFEITURA APOIAM INICIATIVA DO PRF ALTEVIR DE SOUSA NASCIMENTO

A Unopar de Santo Antônio da Platina participou da recente 1° Gincana e Desafio Esportivo solidário entre amigos no estádio Municipal José Eleutério da Silva.

No evento, foram realizadas atividades físicas diversas e apresentações das academias de Santo Antônio da Platina.

Esse projeto foi organizado pelo professor Altevir de Sousa Nascimento, com o apoio da prefeitura, da Unopar, do SESC e do SENAI.

Veja fotos do evento: