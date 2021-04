Tomazina : 700 mil em educação

Mais conforto e segurança aos alunos para quando as atividades escolares presenciais forem normalizadas

Tomazina recebeu mais dois ônibus escolares 0 Km, no valor de R$ 428 mil. Recursos oriundos do FNDE, via Governo do Estado do Paraná, por intermédio do Deputado Federal Sérgio Souza. É o terceiro ônibus conquistado em 2021.

Em janeiro o município já havia recebido, do Governo Federal, um ônibus escolar, no valor de R$ 214 mil, além de uma picape Fiat/Strada, do Governo do Estado, no valor de R$ 47.279,24, adaptada, exclusivamente, para a distribuição de merenda escolar, com o custo de R$ 6.800,00.

“São R$ 696.079,24 em veículos para a Educação somente neste ano”, enfatiza o chefe do executivo, Flávio Zanrosso.