Romanelli destaca reforço no Curso de Fisioterapia da UENP

Dois novos professores integram o corpo docente do Centro de Ciências da Saúde

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) destacou a importância do reforço do corpo docente do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que ganhou dois novos professores. Eles vão atuar no curso de Fisioterapia do campus de Jacarezinho.

“A UENP exerce papel fundamental no desenvolvimento do Norte do Paraná e cada vez se faz mais necessária a contratação de professores que auxiliem na formação de novos profissionais, na ampliação da pesquisa e na realização de projetos de extensão, ampliando o acesso da comunidade aos serviços prestados pela Universidade”, avalia o deputado Romanelli.

Os professores João Paulo Freitas e Denis Carlos dos Santos foram empossados e iniciam as atividades após a nomeação ser autorizada pelo Governo do Estado. “Com o trabalho de cada um de vocês teremos ainda mais força para realização de nossas ações, impactando diretamente a vida de nossos alunos e da nossa comunidade”, disse a reitora Fátima Padoan.