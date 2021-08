Romanelli apoia PEC da Língua Espanhola

Dos 12 países da América do Sul apenas o Brasil fala Português num universo de 423 milhões de pessoas

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto), um dos autores da PEC(Proposta de Emenda Constitucional), que institui o ensino do espanhol nas escolas públicas no Paraná, disse nesta segunda-feira, 2, que o aprendizado da língua é muito importante do ponto de vista cultural, de identidade latino americana e até para a formação profissional. “O espanhol é a quarta língua mais falada no mundo, são 585 milhões de pessoas, 210 milhões delas na América do Sul. Dos 12 países do continente, apenas o Brasil fala o português num universo de 423 milhões de pessoas”, disse.





A língua espanhola, afirma o Primeiro secretário da Alep, é ainda a segunda em relevância comercial, idioma oficial de 21 países, destes, 19 deles estão localizados na América, sete são fronteira com o Brasil e dois com o Paraná. Também é língua de estudo de mais de 22 milhões de alunos em 110 países, inclusive na China e no Japão, que são os principais países parceiros do Brasil em transações comerciais fora da América Latina.

Os números são do movimento #FicaEspanhol de abrangência nacional. A Proposta de Emenda Constitucional do deputado Arilson Chiorato (PT), está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa. “O aprendizado da língua espanhola vai aumentar as oportunidades profissionais, culturais e sociais dos estudantes da rede pública estadual”, afirma Romanelli.